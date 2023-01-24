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Вчера, 12:02

В Башкирии «Молочная кухня» начала выпускать печенье для детей

Приобрести новый продукт можно с сегодняшнего дня в раздаточных пунктах «Молочной кухни», сообщили в администрации главы РБ.

В Башкирии «Молочная кухня» начала выпускать печенье для детей
В Башкирии «Молочная кухня» начала выпускать печенье для детей

Печенье собственного производства выпускают в Белорецке. Оно двух видов - обогащенное кальцием или железом.  

От идеи до ее воплощения прошел почти год. На «Молочной кухне» проанализировали спрос, закупили оборудование, подобрали рецептуру, чтобы печенье было в меру сладким и рассыпчатым, а главное – полезным.

Состав нового продукта одобрен специалистами Роспотребнадзора. Как говорится в свидетельстве о госрегистрации, печенье можно давать малышам с шести месяцев.

Напомним, что «Молочная кухня» производит молоко, кефир, творог и целую линейку йогуртов, предназначенных для детей младшего возраста. Более 24 тысяч малышей в республике получают молочную продукцию бесплатно.

Фото: «Молочная кухня».

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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