В Башкирии «Молочная кухня» начала выпускать печенье для детей

Печенье собственного производства выпускают в Белорецке. Оно двух видов - обогащенное кальцием или железом.

От идеи до ее воплощения прошел почти год. На «Молочной кухне» проанализировали спрос, закупили оборудование, подобрали рецептуру, чтобы печенье было в меру сладким и рассыпчатым, а главное – полезным.



Состав нового продукта одобрен специалистами Роспотребнадзора. Как говорится в свидетельстве о госрегистрации, печенье можно давать малышам с шести месяцев.

Напомним, что «Молочная кухня» производит молоко, кефир, творог и целую линейку йогуртов, предназначенных для детей младшего возраста. Более 24 тысяч малышей в республике получают молочную продукцию бесплатно.

Фото: «Молочная кухня».