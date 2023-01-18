В Башкирии выросло количество занятых в малом и среднем бизнесе

На конец 2021 года в малом бизнесе было занято 513,1 тыс. человек, в декабре 2022 года - уже 572,4 тыс. человек.

– Рост количества занятых на предприятиях МСП – результат системной целенаправленной работы, проводимой в республике. В условиях санкционного давления нам удалось избежать ухудшения ситуации благодаря своевременным и продуманным государственным мерам поддержки, – отметил министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

На 10 января в республике зарегистрированы 127,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 0,7 процента выше показателя прошлого года. Количество социальных предпринимателей выросло на 19,5 процента, статус социальных имеют 404 предприятия.

За минувший год создано 24,3 тыс. новых субъектов МСП. Предприятия чаще стали регистрировать в сфере строительства, транспортировки и хранения, розничной торговли. А самыми популярными направлениями остаются торговля, ремонт автотранспортных средств и обрабатывающие производства.

Работа идет в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Запущенный по поручению президента страны Владимира Путина, нацпроект предусматривает поддержку бизнеса на всех этапах его развития. В Башкирии в рамках нацпроекта реализуются три региональных проекта: «Акселерация субъектов МСП», «Поддержка самозанятых» и «Предакселерация».

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.