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Вчера, 19:45

Радий Хабиров встретился с главой Татышлинского района

Руководитель региона обсудил с ним социально-экономические показатели района и вопросы развития территории.

Радий Хабиров встретился с главой Татышлинского района
Радий Хабиров встретился с главой Татышлинского района

В числе тем, которые обсудили Радий Хабиров и Фанур Шайхисламов – строительство участка скоростной трассы М-12 Москва – Казань, ремонт дорог местного значения, ремонт подъездов, мероприятия к 95-летию народного поэта Башкортостана Ангама Атнабаева.

Еще одно актуальное направление – строительство сетей газо-, тепло- и водоснабжения населенных пунктов, сообщает пресс-служба правительства РБ. В частности, требует реконструкции отопительная система средней школы села Нижнебалтачево. Глава Башкирии поручил Министерству ЖКХ проработать возможность выделения 15 млн рублей на строительство блочно-модульной котельной для учебного заведения. Инженерный объект будет обеспечивать теплом и соседнее здание сельского дома культуры.

Также Хабиров и Шайхисламов обсудили строительство и модернизацию объектов здравоохранения. Глава района рассказал, что в конце 2022 года в селах Кашкаково и Беляшево открыли новые модульные фельдшерско-акушерские пункты. Однако в график обновления ФАПов на 2023 год Татышлинский район не вошел. В связи с этим руководитель региона поручил минздраву РБ предусмотреть в этом году строительство в муниципалитете трех новых ФАПов.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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