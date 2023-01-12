Башкирию в Общественной палате РФ будет представлять Рамиль Рахимов

Советом палаты накануне были предложены две кандидатуры — Рамиль Рахимов и Булат Сафин. По итогам тайного голосования члены палаты избрали Рамиля Рахимова.

На заседании также было объявлено, что в связи с переездом председатель палаты Азамат Янбердин сложил полномочия председателя и вышел из состава ОП РБ, исполняющим его обязанности большинством голосов избрали Рамиля Рахимова.

Справка:

Рахимов Рамиль Насибуллович — заместитель председателя ОП РБ, ученый, военный историк, руководитель регионального отделения Российского военно-исторического общества, заведующий кафедрой истории России, историографии и источниковедения Института истории и государственного управления УУНиТ, кандидат исторических наук, член-корреспондент Академии военных наук, председатель военно-исторического клуба «Уфимский пехотный полк», известный реконструктор военных действий 1812 года.

Фото с сайта ОП РБ