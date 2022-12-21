Александр Медведев: Мужчины, которые стоят на защите Родины, - настоящие герои для нас

В церемонии принимали участие учащиеся Башкирского кадетского корпуса ПФО имени А. В. Доставалова. Свой комментарий по поводу этого события дал директор учебного заведения Александр Медведев.

- Для кадетов, для подрастающего поколения это гордость, это патриотизм, это мужество. И те мужчины, которые сегодня стоят в строю и которые стоят на защите нашей Родины, - они настоящие герои для нас, для молодого поколения и для всех жителей нашей республики. Для кадетов, конечно же, важно встретиться с ними, посмотреть в лицо, в глаза этим бойцам, этим воинам. Потому что в будущем им всем предстоит встать на защиту нашей страны, - отметил Александр Медведев.

Фото: ГТРК «Башкортостан».