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Сегодня, 11:22

Константин Толкачев предложил улучшить условия кредитных каникул для участников СВО

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев выступил в Москве на заседании Комиссии Совета законодателей России по вопросам законодательного обеспечения национальной безопасности и противодействию коррупции с предложением улучшить условия кредитных каникул для участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

Константин Толкачев предложил улучшить условия кредитных каникул для участников СВО
Константин Толкачев предложил улучшить условия кредитных каникул для участников СВО

Константин Толкачев указал на одну из проблем, связанных с кредитами. Участникам спецоперации и их семьям предоставлено право отсрочки, однако в течение льготного периода на размер основного долга продолжают начисляться проценты. Тем самым участник спецоперации по возвращении домой платит двойные проценты: и за льготный период, и по основным обязательствам.  «В этой ситуации мы, казалось бы, предоставив меру поддержки участникам СВО, по факту усложнили их положение», - считает председатель Госсобрания РБ.

Спикер республиканского парламента предложил не начислять проценты в течение льготного периода, чтобы не создавать гражданам дополнительную финансовую нагрузку. Соответствующие изменения Константин Толкачев предложил внести в федеральное законодательство.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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