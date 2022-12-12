Константин Толкачев предложил улучшить условия кредитных каникул для участников СВО

Константин Толкачев указал на одну из проблем, связанных с кредитами. Участникам спецоперации и их семьям предоставлено право отсрочки, однако в течение льготного периода на размер основного долга продолжают начисляться проценты. Тем самым участник спецоперации по возвращении домой платит двойные проценты: и за льготный период, и по основным обязательствам. «В этой ситуации мы, казалось бы, предоставив меру поддержки участникам СВО, по факту усложнили их положение», - считает председатель Госсобрания РБ.

Спикер республиканского парламента предложил не начислять проценты в течение льготного периода, чтобы не создавать гражданам дополнительную финансовую нагрузку. Соответствующие изменения Константин Толкачев предложил внести в федеральное законодательство.