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Сегодня, 14:16

Андрей Назаров: Послание главы республики ориентировано на человека

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров прокомментировал прозвучавшее сегодня послание Радия Хабирова к Госсобранию — Курултаю РБ.

Андрей Назаров: Послание главы республики ориентировано на человека
Андрей Назаров: Послание главы республики ориентировано на человека

«Послание и поручения главы ориентированы, в первую очередь, на человека. Успех республики и страны возможен только через благополучие каждого человека, его комфортное проживание и работу на Родине. Мы все должны стремиться к тому, чтобы Башкортостан стал лучшим регионом для жизни людей», — написал премьер-министр на своей странице в соцсетях.

Андрей Назаров напомнил: главой дан ряд поручений правительству на будущий год. Среди них — выделение 4 млрд. рублей на строительство и реконструкцию дорог и 10 млн на отсыпку дорог; увеличение финансирования программы «Башкирское долголетие»; направление 300 млн рублей на освещение сельских территорий. Также правительству республики совместно с ведомствами поручено провести инвентаризацию земель сельхозназначения; обеспечить постоянную возможность записи к врачу; увеличить число грантов молодым сельским учителям до 150-ти.

«Как отметил Радий Хабиров, 2023 год станет Годом полезных дел для малой Родины. Работаем дальше!» — подытожил премьер-министр.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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