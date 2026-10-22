Юные пилоты Башкирии сразятся за путёвку в Москву

Как сообщили организаторы, в очных испытаниях примут участие 150 школьников и учащихся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет. Все они прошли серьезный отбор по итогам онлайн-тестирования и готовы продемонстрировать свои навыки управления беспилотными летательными аппаратами.

Программа соревновательного дня обещает быть насыщенной. Помимо торжественной церемонии открытия и самих соревнований, для участников подготовлена обширная культурно-досуговая и образовательная программа. Ребята смогут попрактиковаться на техническом симуляторе, посетить мастер-класс по сборке дронов, а также встретиться с опытными пилотами БПЛА. Кульминацией станет пилотирование дрона в классе 75 мм. Кроме того, на площадке будут работать интерактивные зоны от «Движения Первых».

Главная цель чемпионата — не просто выявить сильнейших, но и сформировать у молодежи компетенции в сфере беспилотных авиационных систем, популяризировать прикладные инженерные профессии и вовлечь подрастающее поколение в новый вид спорта «гонки дронов». Проект реализуется в рамках системной работы по патриотическому воспитанию и внедрению высокотехнологичных форматов работы с молодежью.

Организаторами регионального этапа выступают отделение «Движения первых» в РБ и «Федерация гонок дронов Республики Башкортостан».

Стоит отметить, что у нашей республики уже есть успешный опыт выступления на всероссийском уровне. В 2025 году студент Башкирского аграрного университета Радмир Фаттахов достойно представил регион в финале чемпионата в Москве. В этом году пятерка лучших пилотов из Башкирии также получит право побороться за победу в столице: финальный этап пройдет с 17 по 22 ноября на площадке ледового дворца «Навка Арена».

Фото: Никита ГАФАРОВ.