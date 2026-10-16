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Образование
16 Октября , 10:48

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о финальной стадии строительства кампуса

В своем посте в соцсетях руководитель республики поделился подробностями реализации проекта межвузовского студенческого кампуса. Он уверен, что объект станет одним из лучших в стране.

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Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о финальной стадии строительства кампусаГлава Башкирии Радий Хабиров рассказал о финальной стадии строительства кампуса
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о финальной стадии строительства кампуса

Строительство кампуса находится на финальной стадии. Уже завершено остекление двух из семи башен, подключены все коммуникации. Ежедневно на площадке работают 1,3 тысячи человек.

Как отметил Радий Хабиров, межвузовский кампус станет не только большим общежитием, но и по-настоящему комфортной и современной средой, отвечающей всем запросам молодежи.

«Здесь студенты будут учиться, заниматься наукой, спортом, творчеством, отдыхать и просто хорошо проводить время. Это уникальный проект, равных которому прежде не было в нашей республике — и мы рады, что у нас есть возможность его реализовать», — подчеркнул глава Башкирии.

Также он поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку. Работы ведутся в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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