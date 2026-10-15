Студенты УГНТУ отличились на всероссийских чемпионатах по сварке

На Кубке сварки первое место в номинации «Лучший сварщик-учащийся лазерной лучевой сварки» занял магистрант УГНТУ Руслан Мазитов. На Национальном чемпионате «Молодые технологи по сварке Weldex 2026» студенты башкирского нефтяного заняли весь пьедестал в номинации «Сварка сплошным плавящимся электродом в среде активного газа». Первым стал Ильнур Акбашев, вторым — Денис Хуснутдинов, «бронзу» получил Радмир Хамадаминев. Кроме того, еще один студент УГНТУ Максим Пеев завоевал второе место в номинации «Ручная дуговая сварка металлов», рассказали в пресс-службе правительства РБ.

Подготовкой конкурсантов занимались сотрудники кафедры «Оборудование и технологии сварки и контроля» Ильдар Мансуров и Рузель Закиров.

Победитель Кубка сварки России Руслан Мазитов признался, что для него главной была не победа, а возможность проверить себя и не подвести наставников, вуз и республику:

— Сварка — удивительный процесс, творческий и в то же время регламентированный. Ты своими руками можешь создавать что-то новое. С другой стороны, многие изделия должны работать при повышенных нагрузках, температуре, давлении. Для этого нужно строго выполнять условия, которые указываются в нормативных документах, технологических картах. Здесь возникает вызов для самого себя: а я способен создавать такие изделия? Именно он мотивирует. Мне удалось завоевать первое место благодаря нашей команде и условиям, которые созданы в университете.

Руслан изучал ручную и лазерную сварку по дополнительным программам УГНТУ. Ручная дуговая сварка помогла ему понять физику процесса и поведение расплавленного металла, а лазерная потребовала скорости и точности настроек. Перед чемпионатом он тренировался ежедневно под руководством Рузеля Закирова.

— Конкуренты были сильные, многие с опытом. Но конкурс тем и полезен, что видишь свой уровень и понимаешь, куда расти. Меня всегда привлекала работа с металлом, мне нравилось что-то чинить, создавать своими руками. А еще сварка — это востребованная и хорошо оплачиваемая профессия, которая дает уверенность в завтрашнем дне. Я хотел не просто найти работу, а стать специалистом, которого ценят, поэтому выбрал эту профессию, — говорит Ильнур Акбашев.

Сами участники объясняют секрет быстрого освоения профессии просто: система, постоянная практика, разбор ошибок, хороший наставник и желание вникнуть в суть, а не заучить. Главное — не бояться ошибок и учиться на них.

Заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций РБ Олег Тыщенко отметил, что сегодня промышленности нужны специалисты, которые не боятся сложных задач, умеют работать с современными технологиями и готовы постоянно развиваться.

— Отрадно, что студенты резидента нашего межвузовского кампуса уже в период обучения демонстрируют высокий уровень профессиональной подготовки. За этими достижениями стоят труд и целеустремленность самих ребят, профессионализм преподавателей и качественная образовательная база университета. Уверен, что такие успехи способствуют укреплению кадрового потенциала республики и создают основу для дальнейшего развития промышленного комплекса Башкортостана, — подчеркнул он.

Справка

Напомним, по поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведут правительство Российской Федерации и минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.