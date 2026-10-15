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Образование
15 Октября , 07:58

Школы Уфы и Минска подписали договор о сотрудничестве

Гимназия № 115 города Уфы и средняя школа № 223 имени Иона Солтыса города Минска закрепили партнёрство официальным договором о международном сотрудничестве.

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Школы Уфы и Минска подписали договор о сотрудничествеШколы Уфы и Минска подписали договор о сотрудничестве
Школы Уфы и Минска подписали договор о сотрудничестве

Событие стало логичным продолжением масштабного взаимодействия в сфере образования между двумя столицами: в прошлом году соглашение о сотрудничестве подписали управление образования администрации Уфы и комитет по образованию Минского исполкома, сообщает пресс-служба мэрии Уфы.

Подписание договора состоялось в столице Беларуси. Делегация из Уфы познакомилась с ключевыми направлениями работы минской школы в области патриотического воспитания. Особое внимание было уделено деятельности военно‑патриотического клуба «Орлята. Наследники Победы». Гости посетили историко‑патриотический центр «Шаг в историю», кроме того, уфимским коллегам представили проект «С молодёжью на молодёжном».

Сотрудничество школ охватывает сразу несколько важных направлений: обмен педагогическим опытом, развитие профильного обучения, поддержку научно‑исследовательской деятельности, работу в области гражданского и патриотического воспитания.

— Благодарим минских коллег за открытость и интересный опыт. Впереди — совместные проекты и новые встречи, — отметила директор гимназии № 115 Ирина Соловьёва. — Подписанный договор открывает дополнительные возможности для профессионального диалога педагогов и содержательного взаимодействия школьников Уфы и Минска, позволяя укреплять образовательные и культурные связи между городами.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Уфы.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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