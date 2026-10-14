В Уфе открылся Национальный педагогический форум

Торжественная церемония открытия состоялась в Колонном зале министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. С приветственным видеообращением к участникам обратилась Эльвира Аиткулова, заместитель председателя Комитета по просвещению Государственной Думы Федерального Собрания РФ. Также с приветствиями выступили Тамара Тансыккужина, заместитель председателя Государственного Собрания — Курултая РБ, Гульнур Джайнакова, ректор Иссык-Кульского государственного университета имени К. Тыныстанова, Светлана Мустафина, председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию, Ильдар Мавлетбердин, министр просвещения Башкортостана, и Елена Хаффазова, председатель республиканской организации Профсоюза работников народного образования и науки.

Пленарное заседание, посвященное Году дошкольного образования, объявленному минпросвещения РФ, объединило более 80 специалистов, которые обсудили актуальные вопросы и перспективы развития этой сферы. Всего же форум собрал 800 представителей образования из более чем 50 регионов России. В работе участвуют делегации из Кыргызстана, Казахстана, а также педагогических сообществ Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Донецкой и Луганской Народных Республик. Официальными языками мероприятия стали русский, башкирский и английский.

Ректор БГПУ имени М. Акмуллы, депутат Госсобрания — Курултая РБ Салават Сагитов поприветствовал участников: «Уверен, что на форуме мы найдем ответы на вопросы, стоящие перед учительским сообществом и системой образования в целом. Сегодня ведется большая работа по повышению статуса педагога — это системная работа, но начинаться она должна с умов. Общество должно консолидироваться вокруг учительства, если мы хотим жить в сильном, суверенном государстве». Он особо отметил учебно-педагогические округа и сотрудничество с коллегами из Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, подчеркнув, что совместные решения уже завтра будут реализовываться в школах.

Эльвира Аиткулова в своем видеообращении подчеркнула насыщенную программу форума и важность обсуждаемых тем: Год дошкольного образования, полилингвальное и билингвальное обучение, сохранение языкового многообразия народов России. Она поблагодарила Акмуллинский университет, который не только готовит педагогические кадры, но и является инновационной научно-методической площадкой.

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин выразил искреннюю благодарность всему профессиональному сообществу и отметил, что дошкольное образование закладывает фундамент развития личности. Он призвал сохранить в детских садах пространство творческой свободы, не подменяя его избыточной отчетностью, и поддержал развитие отечественных игр, пособий и мультфильмов, в том числе с региональной историей.

Тамара Тансыккужина от имени председателя Государственного Собрания РБ Андрея Назарова поздравила участников и отметила необходимость укрепления авторитета учителя как части национальной идеологии. А Светлана Мустафина пригласила гостей на экскурсию по межвузовскому кампусу Евразийского НОЦ.

Программа форума включает семь конференций, пять круглых столов и два семинара, затрагивающих широкий спектр насущных проблем образования.

Фото: Алия КАШАФУТДИНОВА.