Олимпиада «Я — профессионал» — в УГНТУ. Что она даёт победителям?

Для УГНТУ это новый опыт, тогда как сама олимпиада проводится в стране уже в десятый раз, рассказали в пресс-службе вуза. Среди студентов и выпускников университета немало победителей и призеров прошлых сезонов. Один из них — Тимур Маннанов, основатель Ассоциации наставников олимпиадного движения, выпускник УГНТУ и многократный медалист «Я — профессионал». Он рассказал, что дало ему участие в проекте и почему сегодняшним студентам стоит пройти это испытание хотя бы раз.

— Мой олимпиадный путь начался еще в школе, поэтому после поступления в УГНТУ было естественно попробовать себя в студенческих соревнованиях, — делится Тимур. — Но экосистема «Я — профессионал» открыта не только для бывших олимпиадников. Для многих это шанс впервые проверить свои знания на всероссийском уровне и открыть новую образовательную и профессиональную траекторию.

За несколько сезонов Тимур прошел практически весь путь внутри олимпиады: собрал полный комплект медалей — бронзу, серебро и золото, дважды стал золотым медалистом, побеждал в направлениях «Химия» и «Физическая химия». Однако, по его словам, ценность проекта никогда не ограничивалась только дипломами.

После первой поездки на форум олимпиады в Новосибирске он увлек идеей одногруппников. Вместе они участвовали не только в соревнованиях, но и в форумах, образовательных программах и других проектах «Я — профессионал». Поэтому особенно символично, что теперь уже родной УГНТУ стал главным организатором направления «Химическая технология».

Сильная сторона олимпиады — ее связь с реальным производством. Задания разрабатывают не только преподаватели вузов, но и индустриальные партнеры, поэтому в них появляются настоящие профессиональные и производственные задачи. В проекте участвуют сотни компаний, включая крупнейших российских работодателей. Это позволяет еще во время учебы понять, насколько знания соответствуют требованиям отрасли, познакомиться с компаниями и увидеть, какие компетенции востребованы на производстве.

Для подготовки полезны университетские дисциплины и демоверсии на сайте олимпиады. Можно погрузиться и в новую для себя область, особенно если есть интерес сменить направление в магистратуре. Участникам доступны стажировки, вакансии и карьерный портал, а компании-партнеры проводят свои карьерные и образовательные мероприятия. Когда после третьего курса Тимур попал на летнюю стажировку на химический завод на Алтае, строчка о результатах «Я — профессионал» в резюме стала одной из тех сильных отметок, которые убедили рекрутера: перед ним мотивированный студент с хорошей профессиональной подготовкой.

Олимпиада дала и конкретные образовательные возможности. Благодаря результатам Тимур смог без вступительных экзаменов поступить в магистратуру Научно-технологического университета «Сириус» и получить грант президента Российской Федерации на весь срок обучения. Победители и медалисты получают льготы при поступлении, стажировки, карьерные предложения, а для медалистов предусмотрены денежные премии до 300 тысяч рублей. Но преимущества есть не только у победителей. Уже после первого участия Тимур поехал на Всероссийский молодежный форум «Территория смыслов», где выиграл грант на свой проект. Из этой идеи впоследствии выросла Ассоциация наставников олимпиадного движения.

— Мой главный совет студентам простой: не бояться пробовать и не воспринимать олимпиаду только как соревнование за диплом, — говорит Тимур Маннанов. — Даже первое участие может дать гораздо больше — новые знакомства, форум, стажировку, понимание своей профессии и будущей траектории.

Таким образом, олимпиада «Я — профессионал» — это не только проверка знаний, но и трамплин для карьеры и личностного роста. И у студентов УГНТУ теперь есть уникальная возможность проявить себя в направлении «Химическая технология», организатором которого впервые стал их родной университет.

Фото: пресс-служба УГНТУ.