Дом как стартовая площадка: первокурсница из Краснокамского района выбрала УУНиТ

Карина с детства проявляла интерес к точным и гуманитарным дисциплинам, рассказали в пресс-службе УУНиТ. Ее школьные достижения говорят сами за себя: победы на муниципальных олимпиадах по обществознанию, призовые места по физике и истории, диплом II степени Всероссийской викторины юных физиков РАН. В 2024 и 2025 годах она удостаивалась стипендии главы администрации Краснокамского района, а также получила звание «Лидер в учебе» на празднике «За честь района».

Общий балл за ЕГЭ — 273 — позволял подать документы в столичные вузы, однако Карина остановила свой выбор на направлении «Прикладная математика и информатика» в НФ УУНиТ.

«Для меня было принципиально остаться ближе к дому. Здесь я нашла специальность, которая мне действительно интересна, и хорошие перспективы для роста», — рассказывает студентка.

Сегодня Карина планирует свое профессиональное будущее в IT-сфере. Она не просто учится, а целенаправленно движется к должности разработчика, намереваясь параллельно с учебой перенимать опыт у наставников.

«Пример Карины наглядно показывает, как государственная поддержка одаренной молодежи в сочетании с качеством регионального образования дает мощный синергетический эффект. Наши филиалы сегодня способны удерживать лучших выпускников школ, предлагая им конкурентоспособные условия для карьеры в IT и точных науках. Задача системы образования — создать такие условия, чтобы талантливый ребенок не был вынужден уезжать за тысячи километров ради реализации своего потенциала. Уверен, что Карина станет востребованным специалистом и останется работать в республике», — подчеркнул ректор Уфимского университета Вадим Захаров.

Фото: пресс-служба УУНиТ.