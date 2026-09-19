Учитель из Башкирии стал полуфиналистом пятого сезона шоу «Классная тема»

«Классная тема» — это всероссийское телевизионное шоу для учителей, которое проводится каналом «Россия1» и минпросвещения России при поддержке VK и национального проекта «Молодежь и дети».

В этом году проходит пятый, юбилейный сезон. Цель шоу — показать ярких современных педагогов из разных уголков нашей Родины. Главным призом шоу станет возможность самореализации педагога-победителя в авторской образовательной программе на федеральном телевидении.

Скоро пройдет народное голосование, где определится финалист каждой номинации шоу «Классная тема». Проголосовать можно с 21 по 27 сентября в сервисе «Опросы» Сферума на базе мессенджера MAX.

Фото: Минпросвещения РБ