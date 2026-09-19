+16 °С
Ясно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Образование
19 Сентября , 12:05

Учитель из Башкирии стал полуфиналистом пятого сезона шоу «Классная тема»

Учитель химии Марсель Файрузов из села Тугай Благовещенского района республики вышел в полуфинал шоу «Классная тема».

Учитель из Башкирии стал полуфиналистом пятого сезона шоу «Классная тема»Учитель из Башкирии стал полуфиналистом пятого сезона шоу «Классная тема»
Учитель из Башкирии стал полуфиналистом пятого сезона шоу «Классная тема»

«Классная тема» — это всероссийское телевизионное шоу для учителей, которое проводится каналом «Россия1» и минпросвещения России при поддержке VK и национального проекта «Молодежь и дети».

В этом году проходит пятый, юбилейный сезон. Цель шоу — показать ярких современных педагогов из разных уголков нашей Родины. Главным призом шоу станет возможность самореализации педагога-победителя в авторской образовательной программе на федеральном телевидении.

Скоро пройдет народное голосование, где определится финалист каждой номинации шоу «Классная тема». Проголосовать можно с 21 по 27 сентября в сервисе «Опросы» Сферума на базе мессенджера MAX.

Фото: Минпросвещения РБ

Автор:Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru