Школьники и студенты Башкирии смогут записаться на курсы «Код будущего»

«Код будущего» — это федеральный проект Минцифры России, который предоставляет школьникам 8–11 классов и студентам колледжей по IT-специальностям возможность бесплатно освоить востребованные IT-навыки по одному из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций.

Курсы охватывают несколько уровней сложности, от базового до олимпиадного. Выпускники получат сертификат проекта «Код будущего», который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы

Чтобы стать участником, выберите курс, подайте заявку и пройдите проверку документов и вступительное испытание

Фото: сайт проекта