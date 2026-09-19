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Образование
19 Сентября , 16:00

Школьники и студенты Башкирии смогут записаться на курсы «Код будущего»

Запись на курсы проекта «Код будущего» началась на портале Госуслуг.

Школьники и студенты Башкирии смогут записаться на курсы «Код будущего»Школьники и студенты Башкирии смогут записаться на курсы «Код будущего»
Школьники и студенты Башкирии смогут записаться на курсы «Код будущего»

«Код будущего» — это федеральный проект Минцифры России, который предоставляет школьникам 8–11 классов и студентам колледжей по IT-специальностям возможность бесплатно освоить востребованные IT-навыки по одному из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций.

Курсы охватывают несколько уровней сложности, от базового до олимпиадного. Выпускники получат сертификат проекта «Код будущего», который дает дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы

Чтобы стать участником, выберите курс, подайте заявку и пройдите проверку документов и вступительное испытание

Фото: сайт проекта

Автор:Жанна МИРОНОВА
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