Отправят ли кумыс из Башкирии в космос, обсудили на «Титовских чтениях»

Сергей Каменев выступил с докладами о популяризации отечественной космонавтики в республике и о совершенствовании профориентационной работы среди молодежи, подготовке кадров для ракетно-космической отрасли, рассказали в пресс-службе УУНиТ.

На открытии конференции участников приветствовали жена Германа Титова Тамара Васильевна и его дочь Татьяна. В кулуарах форума Сергей Каменев вручил им традиционный башкирский сувенир — мед, который, как известно, входит в рацион космонавтов и отправляется на орбиту. Этот факт стал отправной точкой для разговора о космическом потенциале еще одной визитной карточки республики — кумыса. По словам Каменева, космонавты — почетные гости международной аэрокосмической школы имени Урала Султанова в Давлекановском районе — высоко оценивают качество башкирского меда. А после дегустации кумыса одновременно и в шутку, и всерьез выражают надежду, что скоро технологии позволят отправлять на орбиту и этот целебный напиток.

УУНиТ уделяет большое внимание ранней профориентации. В июле в Давлекановском районе уже в 15-й раз прошла международная аэрокосмическая школа имени Урала Султанова. Ее участниками становятся одаренные молодые люди из Башкирии, других регионов России, в том числе из ЛНР и ДНР, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. В этом году для школьников был организован сеанс связи с МКС.

Летом УУНиТ в пятый раз принял федеральный образовательный проект «Университетские смены»: более 500 школьников и студентов из 40 регионов России познакомились с научным потенциалом университета и перспективами аэрокосмического комплекса. Уже свыше 20 лет — сначала в УГАТУ, а теперь в УУНиТ — реализуются программы долгосрочного партнерства с предприятиями-лидерами аэрокосмической отрасли.

Лучшие студенты, отличники, победители научных конкурсов и олимпиад, лидеры студенческого самоуправления в качестве поощрения посещают аэрокосмические предприятия, КБ и НИИ Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга и Смоленска. Расходы берет на себя университет. Студенты общаются с главными конструкторами, ведущими специалистами, летчиками-космонавтами и летчиками-испытателями, проходят практики и затем трудоустраиваются на предприятиях отрасли.

Таким образом, взаимодействие УУНиТ, Башкортостанского регионального отделения Федерации космонавтики России и ведущих предприятий отрасли позволяет совершенствовать профориентационную работу среди молодежи и готовить кадры для аэрокосмического комплекса. А башкирский кумыс, возможно, в будущем станет не только гастрономическим брендом республики, но и частью космического рациона. Мед уже на орбите. Следующий кумыс?

Фото: пресс-служба УУНиТ.