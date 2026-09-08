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Образование
8 Сентября , 06:37

В Башкирии участники «ГеоВызова» познакомились с «золотыми гвоздями»

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» на IV Международном геологическом чемпионате «ГеоВызов» студенты-геологи совершили экспедицию в Гафурийский район. Главными точками маршрута стали стратиграфические разрезы «Усолка» и «Дальний Тюлькас», которые в 2025 году получили престижный международный статус «золотых гвоздей» — эталонных точек отсчета геологического времени.

В Башкирии участники «ГеоВызова» познакомились с «золотыми гвоздями»В Башкирии участники «ГеоВызова» познакомились с «золотыми гвоздями»
В Башкирии участники «ГеоВызова» познакомились с «золотыми гвоздями»

Экскурсию для более чем 300 участников чемпионата провел известный педагог и гид Айрат Минибаев. Он не просто продемонстрировал горные породы, а увлекательно «расшифровал» по ним многовековую историю планеты, превратив полевой выход в настоящий мастер-класс, рассказали в пресс-службе минприроды РБ.

Значимость события прокомментировал бизнес-шериф Гафурийского района Эдуард Талипов: «Наш район закрепляет за собой роль важного научно-просветительского центра. Мы гордимся, что наши объекты служат мировыми ориентирами и привлекают молодых ученых. Особая благодарность Айрату Ришатовичу — благодаря его таланту гости увидели в камне живую историю Земли».

Организаторы подчеркивают, что «ГеоВызов» вносит весомый вклад в укрепление научного потенциала страны. Впереди участников ждет «Гонка героев», но уже очевидно: Башкирия навсегда останется для студентов местом, где теория сливается с практикой, а наука встречает гостеприимство.

Фото: Андрей СТАРОСТИН.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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