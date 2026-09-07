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Образование
7 Сентября , 04:52

Участники чемпионата «ГеоВызов» прошли испытание по радиометрии

В субботу в парке «Патриот» Чишминского района состоялись очередные соревнования в рамках геологического чемпионата «ГеоВызов». Участников предстояло показать свои знания и навыки по радиометрии.

Участники чемпионата «ГеоВызов» прошли испытание по радиометрииУчастники чемпионата «ГеоВызов» прошли испытание по радиометрии
Участники чемпионата «ГеоВызов» прошли испытание по радиометрии

От каждой команды в испытии участвовали по два человека. Ребята должны были обнаружить аномалию на местности, провести замеры, камеральные расчеты и составить отчет со схемой.

«Отрадно видеть, что наши студенты уверенно справляются и с полевой работой, и с камеральной обработкой — это зрелость, которой можно гордиться», — поделился в своих соцсетях министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Также участники побывали на мастер-классе по программе Sherpa, которая позволяет работать с электронной геологической документацией с планшета или смартфона.

В воскресенье состоялось заключительное соревнование чемпионата — «Полевая стоянка». Сегодня ребята отправятся на экскурсию по геопарку «Торатау», а завтра примут участие в «Гонке героев». Торжественное закрытие «ГеоВызова» состоится в среду в парке «Патриот».

Фото: Андрей СТАРОСТИН.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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