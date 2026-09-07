Участники чемпионата «ГеоВызов» прошли испытание по радиометрии

От каждой команды в испытии участвовали по два человека. Ребята должны были обнаружить аномалию на местности, провести замеры, камеральные расчеты и составить отчет со схемой.

«Отрадно видеть, что наши студенты уверенно справляются и с полевой работой, и с камеральной обработкой — это зрелость, которой можно гордиться», — поделился в своих соцсетях министр природопользования и экологии Башкирии Нияз Фазылов.

Также участники побывали на мастер-классе по программе Sherpa, которая позволяет работать с электронной геологической документацией с планшета или смартфона.

В воскресенье состоялось заключительное соревнование чемпионата — «Полевая стоянка». Сегодня ребята отправятся на экскурсию по геопарку «Торатау», а завтра примут участие в «Гонке героев». Торжественное закрытие «ГеоВызова» состоится в среду в парке «Патриот».

Фото: Андрей СТАРОСТИН.