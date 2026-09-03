Виктор Татаринов: Красоту Башкирии оценили на полевых испытаниях

— Макаровское ущелье — отличное место! Здесь есть и достойная геология, и прекрасные виды, — рассказал Виктор Юрьевич. — Когда мы только туда приехали, сразу окунулись в соревновательный процесс, и только после завершения состязаний подняли головы вверх и увидели всю эту красоту. Все — и студенты, и судьи — успели пофотографироваться на закате. Но конечно, для нас этот выезд стал еще и вкладом в копилку геологических знаний.

Виктор Татаринов добавил, что в целом организация чемпионата в Башкирии прекрасная. Об этом говорит уже тот факт, что участники прошлых лет возвращаются, чтобы окунуться в соревновательную атмосферу, а некоторые вчерашние студенты становятся руководителями команд своих университетов.

Также главный судья оценил степень подготовленности ребят к «ГеоВызову».

— У участников разный уровень знаний. Ребята, которые представляют университеты с геологическим профилем, показывают превосходную подготовку. Даже тревогу испытываешь, как бы не ошибиться самому, когда проверяешь их работы. Тем, у кого смежные профили: геодезистам, землеустроителям, маркшейдерам, — тяжеловато. Но они показывают свои знания, насколько могут, и при хорошей подготовке тоже справляются и даже готовы навязать борьбу будущим геологам, — подчеркнул Виктор Юрьевич.

Напомним, что IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов» проходит в Башкирии с 28 августа по 9 сентября в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». На него приехали 40 команд — около 300 человек. Участники представляют 19 регионов России и 13 зарубежных стран.

Студенты соревнуются по 12 дисциплинам: «Геологический разрез», «Минералогия и петрография», «Палеонтология», «Геохимия», «Тестирование по основам геологических знаний», «Нефть и газ», «Кристаллография», «Геологический маршрут», «Шлиховое опробование», «Радиометрия», «Гидрогеология», «Организация полевой стоянки и техника безопасности».

Территория Башкирии выбрана для проведения соревнований неслучайно: в республике разведано более трех тысяч месторождений и 46 видов полезных ископаемых. Среди них нефть, медь, золото, железные руды, бокситы, яшма и другие ресурсы. В регионе множество интересных геологических объектов, в том числе геопарки ЮНЕСКО «Янган-Тау» и «Торатау», эталонные геологические разрезы «золотые гвозди» и многие другие достопримечательности. С ними гости республики знакомятся не только во время испытаний, но и на экскурсиях.

Фото: Андрей СТАРОСТИН.