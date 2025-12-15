Студенты УУНиТ установили рекорд Башкирии по числу президентских стипендиатов

Рекордные 66 студентов УУНиТ удостоились престижных государственных стипендий, сообщили в пресс-службе вуза. Этот успех стал результатом не только выдающихся личных достижений и трудолюбия студентов, но и эффективной системной работы университета, включая плодотворное сотрудничество с научными руководителями и ведущими учеными.

«От имени всего Уфимского университета выражаю искреннюю гордость за наших студентов. Ваши победы доказывают правильность выбранного пути и демонстрируют глубокое понимание ответственности перед будущим России. Особую благодарность хочу выразить наставникам, чья поддержка помогла достичь этих высот. Благодаря их работе и вашему трудолюбию УУНиТ по праву занимает лидирующие позиции в округе», — отметил в своем поздравлении ректор УУНиТ Вадим Захаров.

В 2025 году размеры государственных стипендий были увеличены: президентская стипендия теперь составляет 30 000 рублей, правительственная — 20 000 рублей. Эта существенная финансовая поддержка позволяет талантливой молодежи полностью сосредоточиться на научной и образовательной деятельности.

«Это успех всей команды нашего университета, доказательство того, что в УУНиТ созданы все условия для раскрытия потенциала каждого студента, — поделилась стипендиатка правительства РФ, студентка Института природы и человека Ангелина Вебер. — Для нас большая честь представлять вуз на таком уровне. Федеральный конкурс в Казани — это особая атмосфера достижений и вдохновения. Но такого результата невозможно было бы достичь без наших мудрых наставников, их профессионализма, поддержки и умения зажечь искру в глазах каждого».

Фото: пресс-служба УУНиТ.