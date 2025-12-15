Педагоги из Башкирии вошли в число лучших школьных библиотекарей России

Конкурс, организованный Российским обществом «Знание» при поддержке минпросвещения РФ и Росмолодежи, собрал рекордное число заявок — 2 832 от специалистов из всех регионов страны. Башкирию на конкурсе представляли 24 педагога, двое из которых успешно прошли все этапы и вошли в число финалистов.

По итогам финальных испытаний призерами стали:

В категории «Школа численностью от 100 до 500 учащихся» — Ольга Волкова , заместитель директора по менеджменту качества образования «Центра образования «Новошкола» (г. Уфа).

В категории «Школа численностью до 100 учащихся» — Альфира Бахтиева, учитель, педагог-библиотекарь основной общеобразовательной школы села Саклово Краснокамского района.

Церемония награждения прошла с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова, заместителя министра Ольги Колударовой, генерального директора Российской государственной библиотеки Вадима Дуды и генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаля.

«Школьные библиотеки динамично развиваются, становясь точками притяжения. Педагоги-библиотекари выступают как наставники, которые помогают детям превратить чтение в увлекательное исследование мира. Мы видим, насколько сильные и увлеченные профессионалы работают в школьных библиотеках», — отметил в своей речи Максим Древаль.

Педагоги-призеры из Башкирии получили от Общества «Знание» ценные призы — ноутбуки и проекторы, а также сертификаты на книги и тематические аксессуары от партнеров конкурса.

Форум, объединивший около 1000 участников из России и стран СНГ, стал площадкой для обмена лучшими практиками, обсуждения стратегии развития школьных библиотек и роли чтения в воспитательном процессе. В рамках деловой программы прошли панельные дискуссии, открытые диалоги с государственными деятелями, писателями и руководителями ведущих библиотек страны.

Успех педагогов из Башкирии на федеральном уровне подтверждает высокий уровень библиотечно-педагогической работы в республике и ее соответствие общероссийским трендам развития образования.

Справка

Конкурс библиотечных практик и I Международный форум школьных библиотекарей организованы Обществом «Знание» совместно с министерством просвещения Российской Федерации по поручению президента России Владимира Путина. Инициативы реализуются в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

Фото: пресс-служба Общества «Знание».