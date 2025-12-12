Пресс-служба Акмуллинского университета вошла в российский топ-5

Церемония награждения прошла в рамках Всероссийского семинара для пресс-секретарей системы образования. Награды представителям вузов вручили заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин и директор Департамента внешних коммуникаций и референтуры минпросвещения Ирина Шилкина.

«Уважаемые коллеги, благодарю вас за труд и преданность делу. Вы ежедневно освещаете успехи и изменения, которые происходят в сфере российского образования… Именно благодаря вашему профессионализму жители каждого региона страны могут получить своевременные и точные разъяснения по различным аспектам образовательной политики», — обратился к участникам Владимир Желонкин.

Пресс-секретарь БГПУ им. М. Акмуллы Елена Киселева назвала эту победу признанием ежедневной работы всего коллектива.

«Пресс-службы — опора системы образования в эпоху информационных вызовов, выполняющая большую роль не только в освещении деятельности, но и в формировании мировоззрения молодых людей», — подчеркнула Елена Киселева. Она также поблагодарила минпросвещения за содержательный семинар, на котором спикеры высокого уровня представили новые стратегии и инструменты работы в сфере антикризисных коммуникаций, медиарезонанса и диалога с аудиторией.

Справка

Создание сети современных межвузовских кампусов ведется в России по поручению президента Владимира Путина. Башкортостан является одним из пилотных регионов этого федерального проекта. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе, где расположен Акмуллинский университет, была открыта в феврале 2024 года при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Всего к 2030 году в стране планируется создать 25 таких кампусов.

Фото: пресс-служба кампуса Уфы.