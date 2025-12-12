-16 °С
Облачно
80 лет ПобедыВКДЗЕНTelegram
Все новости
Образование
12 Декабря , 20:11

Пресс-служба Акмуллинского университета вошла в российский топ-5

Башкирский государственный педагогический университет им. М. Акмуллы, резидент межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ в Уфе, вошел в пятерку лучших педагогических вузов России по информационной работе. За высокий профессионализм и значительный вклад в реализацию образовательной политики вуз удостоен Благодарственного письма министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Пресс-служба Акмуллинского университета вошла в топ-5 педвузов России
Пресс-служба Акмуллинского университета вошла в топ-5 педвузов России

Церемония награждения прошла в рамках Всероссийского семинара для пресс-секретарей системы образования. Награды представителям вузов вручили заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин и директор Департамента внешних коммуникаций и референтуры минпросвещения Ирина Шилкина.

«Уважаемые коллеги, благодарю вас за труд и преданность делу. Вы ежедневно освещаете успехи и изменения, которые происходят в сфере российского образования… Именно благодаря вашему профессионализму жители каждого региона страны могут получить своевременные и точные разъяснения по различным аспектам образовательной политики», — обратился к участникам Владимир Желонкин.

Пресс-секретарь БГПУ им. М. Акмуллы Елена Киселева назвала эту победу признанием ежедневной работы всего коллектива.

«Пресс-службы — опора системы образования в эпоху информационных вызовов, выполняющая большую роль не только в освещении деятельности, но и в формировании мировоззрения молодых людей», — подчеркнула Елена Киселева. Она также поблагодарила минпросвещения за содержательный семинар, на котором спикеры высокого уровня представили новые стратегии и инструменты работы в сфере антикризисных коммуникаций, медиарезонанса и диалога с аудиторией.

Справка

Создание сети современных межвузовских кампусов ведется в России по поручению президента Владимира Путина. Башкортостан является одним из пилотных регионов этого федерального проекта. Первая очередь межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе, где расположен Акмуллинский университет, была открыта в феврале 2024 года при поддержке национального проекта «Молодежь и дети». Всего к 2030 году в стране планируется создать 25 таких кампусов.

Фото: пресс-служба кампуса Уфы.

Автор: Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2025 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+


Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru