28 Ноября , 14:44

Сборная Башкирии вышла в финал всероссийского чемпионата «Профессионалы»

Студенты колледжей республики будут бороться за победу в шести перспективных компетенциях — от робототехники до транспорта.

Команда РБ успешно преодолела региональный отбор и вышла в финал Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы», сообщили в пресс-службе регионального правительства. Главные соревнования страны для студентов колледжей и техникумов пройдут в Санкт-Петербурге с 29 ноября по 4 декабря 2025 года.

На финале в северной столице Башкирию представят лучшие студенты системы среднего профессионального образования. Им предстоит продемонстрировать свои навыки и побороться за чемпионские титулы в шести ключевых компетенциях.

«Выход сборной Башкортостана в финал чемпионата «Профессионалы» подтверждает высокий уровень среднего профессионального образования и нашу приверженность целям федерального проекта «Профессионалитет», — отметил министр просвещения РБ Ильдар Мавлетбердин. — Участие в шести ключевых компетенциях, от робототехники до транспорта, демонстрирует готовность наших студентов к реальным вызовам региональной экономики. Желаю всей команде успехов и заслуженных побед на всероссийском уровне в Санкт-Петербурге».

Компетенции, в которых выступят башкирские студенты:

Вожатская деятельность
Летающая робототехника
Работы на фрезерных универсальных станках
Транспортная безопасность воздушного транспорта
Туризм
Управление перевозочным процессом на железнодорожном транспорте

Финальные соревнования пройдут на двух площадках: в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» и в аэропорту «Пулково». Участниками станут обучающиеся СПО, юниоры (школьники), молодые специалисты, а также представители дружественных стран. В рамках деловой программы эксперты обсудят развитие движения в формате «Всероссийское чемпионатное движение – экосистема лидеров профессионального мастерства».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала чемпионата состоится 4 декабря.

Справка

Чемпионат «Профессионалы» — ключевое событие для всей системы СПО России и самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в стране. Мероприятие реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке министерства просвещения РФ. Федеральным оператором выступает Институт развития профессионального образования.

Региональным оператором движения в РБ определен Центр опережающей профессиональной подготовки, который координирует проведение соревнований в регионе, обеспечивает методическое сопровождение участников и взаимодействие с колледжами.

Движение «Профессионалы» нацелено на выявление и поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и технологическое лидерство России. Важнейшая задача чемпионата — синхронизировать подготовку специалистов в колледжах с реальными требованиями экономики.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор: Мария СНЫТКИНА
