В Уфе капитально отремонтируют центр образования № 40

Главной темой визита стала подготовка к масштабному комплексному капитальному ремонту, запланированному в учебном заведении на 2026 год, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

В ходе встречи с руководством и педагогическим коллективом Урал Кильсенбаев подчеркнул важность детального и заблаговременного планирования всех этапов будущих работ. Особое внимание было уделено необходимости строгого соблюдения сроков и организации своевременной закупки строительных материалов. Это, по мнению вице-премьера, является ключевым условием для обеспечения бесперебойного и качественного проведения ремонта.

– Школа – это не только инфраструктура, но, в первую очередь, ее уникальное образовательное наполнение. В процессе модернизации стоит задача не просто сохранить, но и приумножить накопленный педагогический потенциал и созданную среду для разностороннего развития учащихся. По завершении капитального ремонта обновленная школа не только сохранит свои лучшие традиции и достижения, но и создаст новые возможности для качественного и современного образования подрастающего поколения, – отметил Урал Кильсенбаев.

В настоящее время в Центре образования №40 успешно реализуется ряд значимых проектов. Среди них – профильные классы, созданные совместно с ведущим вузом региона УГНТУ, инклюзивный «Ресурсный класс» для детей с расстройствами аутистического спектра, а также активно развивающийся «Школьный медиацентр».

Отдельной гордостью учреждения является школьный геолого-краеведческий музей, который служит базой для открытой региональной геологической школы «Алтынтау». Этот проект представляет собой полноценную учебную лабораторию, знакомящую учащихся с геологическим разнообразием Башкирии и способствующую ранней профессиональной ориентации школьников.

Предстоящий капитальный ремонт позволит не только обновить материально-техническую базу школы, но и создать современные условия для дальнейшего развития этих уникальных образовательных направлений.

Фото: пресс-служба правительства РБ.