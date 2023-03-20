Акмуллинская олимпиада в Уфе добавит баллов для поступления в вузы

Акмуллинская олимпиада вошла в Перечень олимпиад Министерства просвещения России на 2022/23 учебный год. Участвуют в ней школьники 8 —11 классов и студенты колледжей.

Дополнительные баллы можно получить по следующим предметам: русский и английский языки, математика, история, обществознание, физика, биология и география.

Они будут начисляться в тех вузах, где в качестве индивидуальных достижений учитывают дипломы победителей олимпиад, включенных в перечень Министерства просвещения РФ. Например, УГНТУ дает победителю Акмуллинской олимпиады десять дополнительных баллов, призеру — семь; БГАУ дает победителю десять баллов, участнику — пять, уточнили в минобразования региона. Московский педагогический государственный институт добавляет победителю пять баллов, призеру — четыре балла. При поступлении в БГПУ им. Акмуллы победители и призеры олимпиады в этом году получат дополнительно десять баллов.

Акмуллинская олимпиада проводится по различным направлениям. Финальный этап пройдет:

25 марта — физика, башкирский язык и литература,

27 марта — информатика, русский язык,

28 марта — география, русский язык,

29 марта — английский язык, экономика,

30 марта — английский язык, обществознание,

31 марта — история, математика, биология, татарский язык и литература.

Испытания по всем предметам проведут в очном формате.

Правила проведения заключительного этапа Акмуллинской олимпиады и требования к участникам опубликованы на сайте олимпиады http://distolimp.bspu.ru/.