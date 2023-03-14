За звание «Учитель года Башкортостана» поборются 150 педагогов

Как рассказали в пресс-службе минобрнауки РБ, в профессиональных конкурсах принимают участие 150 педагогов. По традиции в рамках конкурса "Учитель года Башкортостана" выделяются номинации: «Учитель года русского языка и литературы», «Учитель года татарского языка и литературы» и «Молодой учитель года».

Первое испытание - «Педагогическая мастерская» - состоялось 10 марта в дистанционном формате. В ходе него конкурсанты делились собственными наработками в области обучения и воспитания. Далее участников ждут открытые уроки, мастер-классы, воспитательные мероприятия и пресс-конференция. А торжественная церемония закрытия, на которой объявят победителей и призеров конкурсов, а также финалистов Второго педагогического марафона «СОТЫ», пройдет 24 марта в конгресс-холле «Торатау».

Организуют конкурсы министерство образования и науки РБ и Башкирская республиканская организация профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации.

Фото: пресс-служба минобранауки РБ.