-1 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
Сегодня, 14:34

В Курултае Башкирии обсудят проблему травли в школах

Распоряжением председателя Госсобрания - Курултая РБ Константина Толкачева создана рабочая группа по вопросу профилактики случаев травли в детских коллективах. Ее возглавила зампредседателя Тамара Тансыккужина.

В Курултае Башкирии обсудят проблему травли в школах
В Курултае Башкирии обсудят проблему травли в школах

Как сообщили в пресс-службе Курултая РБ, в состав рабочей группы вошли представители минобрнауки, госкомитета по молодежной политике, Уполномоченный по правам ребенка РБ, а также сотрудники агентства по печати и СМИ, УУНиТ, республиканского совета родителей, республиканского ресурсного центра "Семья" и другие.

Константин Точкачев подчеркнул, что ранее проблемой буллинга все эти ведомства занимались каждое со своей стороны, а общая картина не складывалась.

- Парламентская рабочая группа возьмет на себя координирующую функцию. В первую очередь, надо «сверить часы», собрать мнения, понять, в какой точке мы находимся и какие у нас есть наработки. Отталкиваясь от имеющейся практики, будем двигаться вперед, - отметил председатель Курултая РБ.

Первое заседание группы запланировано на 23 марта.

Рисунок из открытых источников.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика