В Курултае Башкирии обсудят проблему травли в школах

Как сообщили в пресс-службе Курултая РБ, в состав рабочей группы вошли представители минобрнауки, госкомитета по молодежной политике, Уполномоченный по правам ребенка РБ, а также сотрудники агентства по печати и СМИ, УУНиТ, республиканского совета родителей, республиканского ресурсного центра "Семья" и другие.

Константин Точкачев подчеркнул, что ранее проблемой буллинга все эти ведомства занимались каждое со своей стороны, а общая картина не складывалась.

- Парламентская рабочая группа возьмет на себя координирующую функцию. В первую очередь, надо «сверить часы», собрать мнения, понять, в какой точке мы находимся и какие у нас есть наработки. Отталкиваясь от имеющейся практики, будем двигаться вперед, - отметил председатель Курултая РБ.

Первое заседание группы запланировано на 23 марта.

Рисунок из открытых источников.