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Учителя из Башкирии весной отправятся в Беларусь, чтобы познакомиться с опытом коллег

Представители братской республики приняли участие в заведании координационного совета проекта "Ассоциированные школы ЮНЕСКО в Башкирии".

Учителя из Башкирии весной отправятся в Беларусь, чтобы познакомиться с опытом коллег
Учителя из Башкирии весной отправятся в Беларусь, чтобы познакомиться с опытом коллег

Как подчеркнул председатель координационного совета и первый заместитель министра образования и науки РБ Ильдар Мавлетбердин, совместные образовательные проекты с коллегами из Беларуси - одна из приоритетных задач. Так, сейчас прорабатываются экскурсионные и образовательные программы для детей и взаимодействие учителей двух республик.

- Сегодня мы обсудили проведение совместного интенсива в Беларуси, чтобы наши преподаватели посмотрели, как движение ЮНЕСКО реализуется у братского народа, - добавила исполнительный директор Комитета РБ по делам ЮНЕСКО Элина Гатауллина.

А председатель белорусской ассоциации клубов ЮНЕСКО Дмитрий Субцельный сообщил, что встреча намечена на весну этого года.

Фото: пресс-служба Комитета РБ по делам ЮНЕСКО.

 

Автор:Мария СНЫТКИНА
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