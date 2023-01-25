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Вчера, 21:40

Премьер-министр Башкирии обратился с напутствием к студентам

25 января, в День российского студенчества, премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров рассказал в соцсетях о студентах республики и поздравил всех причастных к этому празднику.

Премьер-министр Башкирии обратился с напутствием к студентам
Премьер-министр Башкирии обратился с напутствием к студентам

В Башкортостане сегодня насчитывается более 200 тысяч студентов: 97,4 тысячи человек учатся в вузах и 105,9 тысячи — в колледжах, привел цифры премьер-министр. В рамках нацпроекта «Наука» действует Евразийский научно-образовательный центр мирового уровня, в состав которого входит пять университетов. Студенческая молодежь активно участвует в его проектах, побеждает в федеральных конкурсах и выигрывает гранты.

«Сейчас мы занимаемся реализацией федерального проекта по созданию в Уфе межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ мирового уровня. Я верю, что он станет центральной точкой научных и образовательных ресурсов региона, местом притяжения студентов и городских жителей, повысит привлекательность и конкурентоспособность высшего образования в Башкортостане, даст возможность привлечь молодые таланты и через экспорт образования», — написал Андрей Назаров.

Он пожелал студентам, чтобы у них получалось все задуманное и свои устремления они направляли на благо родной республики. «А мы, со своей стороны, обещаем всегда оказывать студенчеству всестороннюю поддержку», — заключил автор поста.

Фото: со страницы Андрея Назарова в соцсетях.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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