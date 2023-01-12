В Петровскую школу в Башкирии пришла «Цифровая образовательная среда»

Сегодня педагоги сами сели за парты: прежде чем погружать в новую среду учеников, нужно самим научиться методике работы с использованием современной техники. А учиться необходимо: цифровая образовательная среда — это доступ к огромным массивам знаний, автоматизация многих процессов.

- Благодаря цифровой образовательной среде ученики получат доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению предметных знаний, - подчеркнула директор Петровской школы Светлана Соколова. - Ноутбуки и другое оборудование позволит подключаться к видеотрансляциям для распространения лучших уроков и занятий. А если ученик по какой-то причине не сможет посещать школу, с помощью технологий он останется на связи с классом и учителем.

Еще одно преимущество цифровой образовательной среды в том, что сельские школьники, не выходя из класса, смогут участвовать в олимпиадах и конкурсах разных уровней, слушать лекции маститых педагогов и ученых, связываться с другими регионами.

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» планируется реализовать во всех школах России к 2024 году.

Фото: управление образования администрации Ишимбайского района.