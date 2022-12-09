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Вчера, 16:36

В школах Башкирии откроют «шаймуратовские» штаб-квартиры

На форуме "Моя малая Родина - Атайсал", который прошел в селе Шаймуратово Кармаскалинского района, объявили о создании штаб-квартир имени Героя России генерал-майора Минигали Шаймуратова в тех школах республики, где действуют "шаймуратовские" классы.

В школах Башкирии откроют «шаймуратовские» штаб-квартиры
В школах Башкирии откроют «шаймуратовские» штаб-квартиры

Второй межмуниципальный форум "Моя малая Родина - Атайсал" проводился сегодня, 9 декабря, в День героев Отечества, сообщает газета "Кармаскалинская новь". Поэтому секцию "Мы - шаймуратовцы! И гордимся этим!" было решено провести в Шаймуратовском сельском многофункциональном клубе на родине Героя. Сюда приехали учащиеся "шаймуратовских" классов из девяти муниципальных образований республики.

- Сегодня одной из наших главных задач является патриотическое воспитание подрастающего поколения. Ведь от него зависит наше будущее, - подчеркнул первый заместитель руководителя администрации главы РБ по внутренней политике Урал Кильсенбаев на форуме.

Во время мероприятия гостям и участникам представили штаб-квартиру имени М. Шаймуратова, которая в этом году открылась в республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии № 2 "СМАРТ". Как рассказал директор гимназии Наиль Аминев, здесь ребята-"шаймуратовцы" занимаются строевой и огневой подготовкой, разборкой и сборкой автоматов. В штаб-квартире оборудованы также обычный и электронный тиры, где ученики стреляют из лука, арбалета, винтовки и пистолета.

Решено, что такие же штаб-квартиры будут открывать в остальных школах республики, где есть "шаймуратовские" классы.

Справка

Легендарный командующий 112-й Башкирской кавдивизией Минигали Шаймуратов был удостоен звания Героя России в 2020 году. В этот же год в Башкирии открылись три пилотных "шаймуратовских" класса: в Башкирской республиканской гимназии-интернате № 1 им. Рами Гарипова, а также в полилингвальных гимназиях №№ 1 и 2. В течение двух лет их функционирования были разработаны стандарты таких классов, и, наконец, с 2022 года опыт начал распространяться по всей республике.

Фото из архива газеты "Кармаскалинская новь".

Автор:Мария СНЫТКИНА
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