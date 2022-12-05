Лучшая педагогическая династия Башкирии работает 700 лет

Семьи, в которых труд учителя передается из поколения в поколение, чествовались в трех номинациях: "Из века в век", "Сердце отдаю детям" и "Наука - наша жизнь". Большинство победителей живут и работают в Башкирии.

Так гран-при конкурса удостоилась династия Кутлиевых из Янаула, которая насчитывает 30 педагогов, а их общий педагогический стаж составляет более 700 (!) лет. Дипломами 1 степени награждены семьи Кирилловых-Матвеевых (Салават) и Шайгараевых - Ахметовых (Краснокамский район), 2 степени - династии Файзуллиных - Сагадеевых (Ишимбай), Жильцовых - Дреминых - Сай (Мечетлинский район). На третьем месте - Идиятуллины - Абзаловы - Багаутдиновы (Туймазинский район), Даутовы (Белебей) и Аминевы - Байрамовы - Абгазины - Муфтиевы (Салаватский район).

Фото: пресс-служба БГПУ им. Акмуллы.