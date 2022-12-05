-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Образование
Вчера, 12:20

Лучшая педагогическая династия Башкирии работает 700 лет

В рамках Всероссийского практического форума "Управление качеством образования в условиях цифровой трансформации общества: подходы, технологии, результаты", который проводился в Башкирии, прошло торжественное награждение победителей конкурса "Лучшая педагогическая династия".

Лучшая педагогическая династия Башкирии работает 700 лет
Лучшая педагогическая династия Башкирии работает 700 лет

Семьи, в которых труд учителя передается из поколения в поколение, чествовались в трех номинациях: "Из века в век", "Сердце отдаю детям" и "Наука - наша жизнь". Большинство победителей живут и работают в Башкирии.

Так гран-при конкурса удостоилась династия Кутлиевых из Янаула, которая насчитывает 30 педагогов, а их общий педагогический стаж составляет более 700 (!) лет. Дипломами 1 степени награждены семьи Кирилловых-Матвеевых (Салават) и Шайгараевых - Ахметовых (Краснокамский район), 2 степени - династии Файзуллиных - Сагадеевых (Ишимбай), Жильцовых - Дреминых - Сай (Мечетлинский район). На третьем месте - Идиятуллины - Абзаловы - Багаутдиновы (Туймазинский район), Даутовы (Белебей) и Аминевы - Байрамовы - Абгазины - Муфтиевы (Салаватский район).

Фото: пресс-служба БГПУ им. Акмуллы.

 

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика