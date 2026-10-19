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Наука
19 Октября , 14:52

В Башкирии число молодых учёных выросло до 900

Глава Башкирии Радий Хабиров в своих социальных сетях сообщил, что за последние два года число ученых в возрасте до 29 лет в республике увеличилось почти на 40 человек и теперь превышает 900.

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В Башкирии число молодых учёных выросло до 900В Башкирии число молодых учёных выросло до 900
В Башкирии число молодых учёных выросло до 900

«Чем больше талантливой молодежи будет заниматься развитием науки и технологий, тем больших успехов добьется наша республика и наша страна», — подчеркнул Радий Хабиров.

Глава Башкирии отметил, что работа ведется в рамках Десятилетия науки и технологий, объявленного президентом России Владимиром Путиным. Ключевой площадкой сталмежвузовский студенческий кампус Евразийского научно-образовательного центра, где размещены 24 лаборатории, включая молодежные. Результаты проводимых там исследований уже находят применение в медицине, промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях.

«Мы продолжаем помогать нашим молодым ученым и преподавателям высшей школы улучшать жилищные условия», — сообщил глава республики. За пять лет субсидии на эти цели получили 133 человека, более 500 человек прошли стажировки в ведущих научно-образовательных учреждениях России и зарубежных стран. Эта поддержка будет продолжена.

Кроме того, завершается строительство второй очереди межвузовского кампуса. Как подчеркнул Радий Хабиров, его открытие сделает республику еще более привлекательной для молодых ученых, в том числе из других регионов и государств. «Давайте вместе двигать нашу республику и нашу страну вперед», — заключил он.

Фото: страница Радия Хабирова в Максе.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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