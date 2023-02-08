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Сегодня, 10:43

Радий Хабиров поздравил учёных Башкирии с Днём российской науки

На официальном сайте главы региона появилось поздравление, адресованное всем, кто посвятил свою жизнь исследовательской работе.

Радий Хабиров поздравил учёных Башкирии с Днём российской науки
Радий Хабиров поздравил учёных Башкирии с Днём российской науки

"Башкортостан по праву славится своими сильными академическими и университетскими традициями, известными научными школами, внедрением результатов их работы в реальный сектор экономики", - заметил глава в официальном поздравлении с Днем российской науки.

Радий Хабиров обратил особое внимание на достижения последних лет в этой сфере. Так, Башкирия вошла в топ-5 Национального рейтинга научно-технологического развития регионов. Точками роста стали Евразийский НОЦ мирового уровня, передовая инженерная школа "Моторы будущего", участие наших университетов в программе "Приоритет 2030", создание Уфимского университета науки и технологий.

"Со своей стороны, республика продолжает выделять гранты для реализации перспективных исследовательских проектов, расширяя социальные меры поддержки на улучшение жилищных условий молодых учёных", - добавил Радий Хабиров.

Он поблагодарил всех ученых Башкирии за вклад в развитие научно-технологического потенциала и преданность делу, пожелал им здоровья, вдохновения и плодотворной работы.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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