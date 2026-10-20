Бизнесменам Башкирии расскажут об особенностях торговли с Таджикистаном

Мероприятие «Час с торгпредом» станет ключевой площадкой для диалога бизнеса с экспертом-практиком и пройдет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба правительства РБ.

— Рост экспортных операций с Таджикистаном почти на 27 процентов — это прямое доказательство того, что наши предприятия готовы и умеют работать на этом рынке, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болычева. — Однако для закрепления успеха и расширения номенклатуры поставок бизнесу необходима точная навигация по логистике, таможенным и нормативным требованиям. Именно поэтому мы организуем прямой диалог с Торгпредством, чтобы наши предприниматели получили конкретные инструменты для роста.

На встрече будут проанализированы перспективные ниши для российского экспорта в Таджикистане, разобраны практические аспекты выхода на рынок: логистика, таможенное оформление, нормативные требования, проведен обзор действующих мер господдержки для экспортеров.

«Час с торгпредом» будет полезен как действующим экспортерам, планирующим расширить географию поставок, так и компаниям, только начинающим осваивать внешние рынки. Участники смогут задать вопросы и получить персональные рекомендации эксперта.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.