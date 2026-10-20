+7 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
#Нацпроекты
20 Октября , 12:17

Бизнесменам Башкирии расскажут об особенностях торговли с Таджикистаном

Предпринимателей республики приглашают к участию в онлайн-встрече с торговым представителем России в Таджикистане Александром Рыбасом.

Добавить в предпочтительные источники Google
Бизнесменам Башкирии расскажут об особенностях торговли с ТаджикистаномБизнесменам Башкирии расскажут об особенностях торговли с Таджикистаном
Бизнесменам Башкирии расскажут об особенностях торговли с Таджикистаном

Мероприятие «Час с торгпредом» станет ключевой площадкой для диалога бизнеса с экспертом-практиком и пройдет в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт», сообщает пресс-служба правительства РБ.

— Рост экспортных операций с Таджикистаном почти на 27 процентов — это прямое доказательство того, что наши предприятия готовы и умеют работать на этом рынке, — отметила министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болычева. — Однако для закрепления успеха и расширения номенклатуры поставок бизнесу необходима точная навигация по логистике, таможенным и нормативным требованиям. Именно поэтому мы организуем прямой диалог с Торгпредством, чтобы наши предприниматели получили конкретные инструменты для роста.

На встрече будут проанализированы перспективные ниши для российского экспорта в Таджикистане, разобраны практические аспекты выхода на рынок: логистика, таможенное оформление, нормативные требования, проведен обзор действующих мер господдержки для экспортеров.

«Час с торгпредом» будет полезен как действующим экспортерам, планирующим расширить географию поставок, так и компаниям, только начинающим осваивать внешние рынки. Участники смогут задать вопросы и получить персональные рекомендации эксперта.

Иллюстрация предоставлена пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru