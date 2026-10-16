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#Нацпроекты
16 Октября , 07:05

В Башкирии отремонтировали 194 километра дорог по нацпроекту

За девять месяцев 2026 года в республике в нормативное состояние привели более 194 километров дорог.

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В Башкирии отремонтировали 194 километра дорог по нацпроектуВ Башкирии отремонтировали 194 километра дорог по нацпроекту
В Башкирии отремонтировали 194 километра дорог по нацпроекту

Работы выполнены в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба правительства РБ. В эксплуатацию ввели 50 участков дорог регионального значения. Отремонтировали 7 километров трассы Кармаскалы — Адзитарово — автодорога Давлеканово — Толбазы, 2,7 километра дороги М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки, 3 километра дороги Магнитогорск — Ира и другие участки.  

—В 2026 году заасфальтировали 8 километров дороги Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск вблизи села Макарово в Ишимбайском районе, — сообщила министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. — Ранее здесь было гравийное покрытие. Теперь этот участок соответствует всем требованиям безопасности. Работы на этой трассе продолжаются: ведется реконструкция моста через реку Сикася, а также капитальный ремонт участка протяженностью 15,5 километра.

Всего в текущем году в Башкирии планируют отремонтировать около 900 километров автомобильных дорог и более 2 километров мостов. Из них по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» — порядка 221 километров дорог и более 1800 метров мостов.

Фото: минтранс РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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