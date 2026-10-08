В Башкирии в «Школу фермеров» приняты восемь ветеранов СВО и членов их семей

Подготовка кадров для АПК отвечает целям и задачам нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». За время реализации проекта в республике дипломы получили уже более 330 аграриев, его выпускники развивают собственные хозяйства в животноводстве, растениеводстве, агротуризме и других направлениях.

— Мы принимаем участие в разработке программы «Школы фермера», причем стараемся учитывать реальные потребности аграрного бизнеса. В этом году в республике выбраны направления, связанные с традиционным для Башкортостана коневодством и производством кумыса, а также с хранением и переработкой овощной продукции. В результате участники проекта получают возможность повысить компетенции именно в тех сферах, которые имеют потенциал для развития в регионе, — отметил заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан — министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов.

Обучение пройдет на базе Башкирского государственного аграрного университета при поддержке Россельхозбанка и Министерства сельского хозяйства Республики Башкортостан. В течение трех месяцев слушатели будут осваивать два направления: «Продуктивное коневодство и кумысоделие» и «Хранение и переработка продукции овощеводства». Формат сочетает занятия в университете с практикой на действующих сельхозпредприятиях республики.

В программу входят финансовое планирование агробизнеса, правовые основы работы фермерского хозяйства, маркетинг, кооперация, современные агротехнологии и цифровые инструменты для АПК. Один из ключевых результатов обучения — собственный бизнес-проект: участники подготовят и защитят бизнес-планы, которые в дальнейшем смогут использовать для запуска или развития хозяйства и участия в конкурсах на получение государственной поддержки.

Практическая часть программы пройдет на базе ведущих фермерских хозяйств республики. Слушатели смогут познакомиться с современными технологиями производства и переработки сельхозпродукции, организацией работы хозяйств и на практике увидеть подходы, которые можно применять при развитии собственного агробизнеса. Практика на успешных предприятиях по выбранной специализации является обязательной частью федеральной программы «Школа фермера».

Для участников проекта обучение является одним из инструментов подготовки к получению господдержки. По итогам «Школы фермера» выпускники получают диплом о профессиональной переподготовке, а также дополнительные баллы при участии в грантовых конкурсах. Выпускники проекта, ветераны СВО, уже получали гранты «Агростартап».

— «Школа фермера» помогает участникам пройти путь от идеи до конкретного бизнес-плана: разобраться в экономике проекта, выбрать направление, изучить современные технологии и возможности сбыта продукции. Для Россельхозбанка важно поддерживать фермеров не только финансовыми инструментами, но и знаниями, которые помогают им принимать решения и развивать свой бизнес, — отметил директор Башкирского регионального филиала Россельхозбанка Алексей Самсонов.

Всего в новом потоке проекта участвует 73 региона России, на учебу приняты 2130 слушателей. Это рекордный по масштабу поток образовательной программы. В «Школу фермера» в приоритетном порядке зачислены более 550 ветеранов СВО и членов их семей.

С сентября 2020 года, когда проект был открыт впервые, «Школа фермера» охватила 83 региона России в восьми федеральных округах и подготовила свыше 12 тысяч аграриев по 50 специализациям. За это время было проведено 13 потоков, или «волн», обучения. В октябре 2026 года стартовал 14-й поток.

В Башкортостане программа проходит на базе Башкирского государственного аграрного университета. Осенний поток 2026 года станет одиннадцатым для региона, обучение продлится до декабря 2026 года.

Фотографии предоставлены пресс-службой правительства Башкирии.