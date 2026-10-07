В райцентрах Башкирии открыли новые парки, детские площадки,«тропы здоровья»

В райцентрах Мишкинского и Куюргазинского районов открыли общественные пространства, обновлённые в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Стоимость работ в целом составила порядка 21 миллион рублей.

— Парк «Молодёжный» в Мишкино строили в течение двух лет. Здесь смонтировали новые пешеходные дорожки и освещение, установили детскую площадку, футбольные ворота и тренажёры, уличные качели со спинками, а также обновили песок в песочнице — малышам теперь безопасно и комфортно играть, — рассказали в министерстве ЖКХ республики.

В Ермолаево в Шоттовском парке появилась новая пешеходная зона. Раньше эта тропинка была не самым удобным местом для прогулок, особенно с детскими колясками или на велосипедах. Теперь вместо грунтовой тропы — асфальтовое покрытие и надёжные бордюры. Здесь можно совершать ежедневные прогулки и кататься на велосипеде. На обустройство тропы в рамках нацпроекта направлено 11 миллионов рублей.

В селе Шаран завершилось благоустройство центральной площади в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы шли в два этапа. В 2025 году территорию облагородили, установили перголы и различные малые архитектурные формы. В этом году площадь заасфальтировали, поставили сцену и скамейки в виде амфитеатра в сторону сцены и в сторону площади. Стоимость работ составила около 16,3 миллиона рублей с предоставленными 3,6 миллиона федеральных средств.

«С появлением сцены РДК регулярно проводит различные концерты и другие программы. А скамейки выполняют гибкую функцию в плане вечернего досуга жителей, — рассказали в районной администрации. — На главной площади проходят все массовые мероприятия, включая новогодние, весенние и летние праздники, фестивали и ярмарки. Объект находится в активной части пешеходного трафика жителей и гостей села Шаран».

А в Бакалах завершили работы на тротуаре по улице Зотова. Протяжённость дорожки шестьсот метров, она проложена отдельно от автомобильной и безопасна для пешеходов. Здесь появилась новая брусчатка, освещение, скамейки и урны, ограждения возле школы. Работы обошлись федеральному бюджету в 7,34 миллиона рублей.

Реконструкция тротуаров в Бакалах продолжится в следующем году: жители выбрали голосованием благоустройство участка по улице Строителей в квартале от Зотова до бульвара Юбилейного, и пешеходной дорожки на верхнем объезде от дороги Бакалы — Старые Шарашли до магазина «Находка».

Всего по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» за последние годы в Башкирии привели в порядок около тысячи общественных территорий. Напомним, их голосованием выбирают жители. Итоги последнего уже известны — в 2027 году благоустроят ещё 152 объекта.

Фотографии предоставлены пресс-службой министерства ЖКХ республики.