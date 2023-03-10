Несырьевой неэнергетический экспорт Башкирии увеличился до двух третей ВЭД

По словам главы кабмина, во многом этого удалось добиться благодаря мерам поддержки экспортеров. Башкирия стала первым регионом страны, где начали возмещать затраты экспортеров несырьевых товаров.

- С 2019 года мы субсидируем логистические затраты, с 2020 года возмещаем часть затрат на получение международного сертификата, а также «экспортный кэшбэк». Рост несырьевого неэнергетического экспорта — важнейшая задача для России. Это прописано в Указе о национальных целях развития до 2030 года, подписанном президентом Владимиром Путиным, - уточнил Андрей Назаров.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году из бюджета республики на поддержку экспорта выделено 85 млн рублей. Всего за четыре года регион субсидировал более 200 компаний на общую сумму 410,3 млн рублей, при этом объем поддержанного экспорта превысил 38,5 млрд рублей.