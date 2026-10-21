В Уфе убирать снег зимой будут 354 единицы техники

В состав комиссии входят специалисты управления гражданской защиты, управления коммунального хозяйства и благоустройства, инспекции Гостехнадзора, Госавтоинспекции. Готовность к зиме уже продемонстрировали Кировский, Советский, Ленинский и Демский районы, предприятия «Горзеленхоз» и «СУРСИС».

Чистить улицы от снега зимой будут 354 единицы техники. Для борьбы с гололедом заключены контракты на поставку 11,8 тыс. тонн галита и 65 тонн бионорда.

Добавим, что на следующей неделе в городе пройдет проверка жилищных предприятий.