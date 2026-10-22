В Уфе прошла конференция «Народный танец XXI века»

В конференции, организаторами которой выступили Союз деятелей хореографического искусства РБ и Республиканский центр народного творчества и ГААНТ им. Ф. Гаскарова, приняли участие более 80 хореографов самодеятельных коллективов со всей республики.

На открытии форума и. о. министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов подчеркнул, что проведение Дня национального танца в день рождения Файзи Гаскарова стало данью уважения великому балетмейстеру. Шайхисламов отметил, что подобные встречи — прекрасная возможность для развития специалистов в области хореографии.

В рамках конференции прошли лекции и практические занятия специалистов из разных городов России, а также торжественное возложение цветов к могиле легенды башкирской хореографии и основоположника национальной хореографической школы Файзи Гаскарова.

Фото: Хайдар ХАБИТОВ.