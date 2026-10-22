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Культура
22 Октября , 06:57

В Уфе прошла конференция «Народный танец XXI века»

В концертном зале имени Файзи Гаскарова прошла конференция «Народный танец XXI века». Мероприятие было приурочено ко Дню национального танца и дню рождения Файзи Гаскарова, сообщают организаторы

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В Уфе прошла конференция «Народный танец XXI века»В Уфе прошла конференция «Народный танец XXI века»
В Уфе прошла конференция «Народный танец XXI века»

В конференции, организаторами которой выступили Союз деятелей хореографического искусства РБ и Республиканский центр народного творчества и ГААНТ им. Ф. Гаскарова, приняли участие более 80 хореографов самодеятельных коллективов со всей республики. 

На открытии форума и. о. министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов подчеркнул, что проведение Дня национального танца в день рождения Файзи Гаскарова стало данью уважения великому балетмейстеру. Шайхисламов отметил, что подобные встречи — прекрасная возможность для развития специалистов в области хореографии.

В рамках конференции прошли лекции и практические занятия специалистов из разных городов России, а также торжественное возложение цветов к могиле легенды башкирской хореографии и основоположника национальной хореографической школы Файзи Гаскарова. 

Фото: Хайдар ХАБИТОВ.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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