Фильм режиссёра из Башкирии победил на международном кинофестивале

Фильм Айгуль Усмановой рассказывает о девушке из Миякинского района, участнице Великой Отечественной войны. Зайтуна Альбаева отправилась на фронт добровольцем. 9 августа 1942 года она встала на боевое дежурство на бугре Песчанка рядом с селом Садовое Сарпинского района Калмыцкой АССР. Когда моторизованный отряд немецкой разведки ворвался на их позицию, хрупкая девушка, мечтавшая стать актрисой, взяла винтовку и вступила в бой. Последними словами 20-летней девушки были: «Прощайте, девочки, умираю за Родину!»

Фото: постер фильма.