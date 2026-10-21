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Культура
21 Октября , 06:47

Фильм режиссёра из Башкирии победил на международном кинофестивале

Гран-при международного кинофестиваля «Крылатый Барс» в Казани в номинации «Патриотический фильм» получила работа автора и режиссера из Уфы Айгуль Усмановой «Зайтуна. Возвращение имени», сообщают организаторы фестиваля.

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Фильм режиссёра из Башкирии победил на международном кинофестивалеФильм режиссёра из Башкирии победил на международном кинофестивале
Фильм режиссёра из Башкирии победил на международном кинофестивале
 
В этом году на фестиваль поступило более 555 заявок со всего мира, в 11 номинациях состязались участники из России, Ирана и Узбекистана.

Фильм Айгуль Усмановой рассказывает о девушке из Миякинского района, участнице Великой Отечественной войны. Зайтуна Альбаева отправилась на фронт добровольцем. 9 августа 1942 года она встала на боевое дежурство на бугре Песчанка рядом с селом Садовое Сарпинского района Калмыцкой АССР. Когда моторизованный отряд немецкой разведки ворвался на их позицию, хрупкая девушка, мечтавшая стать актрисой, взяла винтовку и вступила в  бой. Последними словами 20-летней девушки были: «Прощайте, девочки, умираю за Родину!»

Фото: постер фильма.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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