В Уфе назвали победителей республиканского конкурса «Мастер слова».

Конкурс объединил актёров театров республики, студентов и преподавателей профильных учебных заведений. В нем соревновались 23 участника из Уфы, Сибая, Стерлитамака и Туймазов. Организатором выступил Союз театральных деятелей Республики Башкортостан.

Конкурс проводился в двух номинациях — среди профессионалов и среди студентов. Конкурсанты представили произведения русской и национальной классики, современную прозу и авторскую поэзию. Оценивало выступления жюри под председательством заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Башкортостан Валерия Малюшина. В состав жюри вошли также народный артист Республики Башкортостан, лауреат республиканской государственной молодёжной премии имени Шайхзады Бабича, ведущий ГТРК «Башкортостан» Фирдат Галиев и заслуженная артистка Республики Башкортостан, преподаватель УГИИ имени Загира Исмагилова, профессор Земфира Хусаинова.

Победителями в номинации «Студенты» стали : 1 место — Венера Нафикова и Булат Султангузин (УГИИ им. З. Исмагилова); 2 место — Муртаза Ханнанов (УГИИ им. З. Исмагилова); 3 место — Полина Чебанова (УГИИ им. З. Исмагилова).

Победители в номинации «Профессионалы»: 1 место — Дмитрий Кошмин (УГИИ им. З. Исмагилова, педагог по речи); 2 место разделили Юлия Шевченко (Государственный русский драматический театр г. Стерлитамак) и Зиляра Юлтаева (Башкирский академический театр драмы им. М. Гафури); 3 место разделили Насима Гиззатуллина (Сибайский колледж искусств им. К. Валеева) и Азамат Шагисултанов (Национальный молодёжный театр им. М. Карима)

Специальный приз газеты «Вечерняя Уфа» вручён Евгении Рудженец (Государственный русский драматический театр г. Стерлитамак) за исполнение рассказа Антона Чехова «Загадочная натура».

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.