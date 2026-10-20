Народная артистка Башкортостана Ляйсан Каримова отметит юбилей на сцене

Актриса Стерлитамакского государственного театрально‑концертного объединения обладает широким творческим диапазоном. Ей одинаково убедительно удаются героические и острохарактерные, трагические и комедийные роли. Ляйсан Каримова не только играет в театре, но и снимается в кино. В её фильмографии: главная роль в сериале «Сируси», участие в тележурнале «Весело живём», роли в фильме «Три письма», посвящённом 70‑летию Великой Победы, и в короткометражном историческом фильме «Хайбулла».

Актриса передаёт свой опыт молодому поколению: она преподает сценическую речь в Башкирском республиканском колледже культуры и искусства. Артистка входит в состав художественного совета театра и является уполномоченным Союза театральных деятелей Республики Башкортостан в Башкирском драматическом театре Стерлитамакского государственного театрально‑концертного объединения.

В Стерлибашевском районе, на своей родине, Ляйсан Каримова проведет творческий вечер, а на сцене Стерлитамакского государственного театрально‑концертного объединения сыграет роль Нади в спектакле «Любовь и голуби». На Всероссийском фестивале «Театральная провинция» памяти Владимира Гуркина ( Иркутская область) актриса стала обладательницей награды в номинации «Лучшая женская роль» за создание этого образа.

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.