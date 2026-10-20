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Культура
20 Октября , 05:51

Народная артистка Башкортостана Ляйсан Каримова отметит юбилей на сцене

21 октября в районном доме культуры Стерлибашевского района и 23 октября на сцене Стерлитамакского государственного театрально‑концертного объединения пройдут юбилейные вечера народной артистки Башкортостана Ляйсан Каримовой, сообщает минкультуры РБ.

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Народная артистка Башкортостана Ляйсан Каримова отметит юбилей на сценеНародная артистка Башкортостана Ляйсан Каримова отметит юбилей на сцене
Народная артистка Башкортостана Ляйсан Каримова отметит юбилей на сцене

Актриса Стерлитамакского государственного театрально‑концертного объединения обладает широким творческим диапазоном. Ей одинаково убедительно удаются героические и острохарактерные, трагические и комедийные роли. Ляйсан Каримова не только играет в театре, но и снимается в кино. В её фильмографии: главная роль в сериале «Сируси», участие в тележурнале «Весело живём», роли в фильме «Три письма», посвящённом 70‑летию Великой Победы, и в короткометражном историческом фильме «Хайбулла».

Актриса передаёт свой опыт молодому поколению: она преподает сценическую речь в Башкирском республиканском колледже культуры и искусства. Артистка входит в состав художественного совета театра и является уполномоченным Союза театральных деятелей Республики Башкортостан в Башкирском драматическом театре Стерлитамакского государственного театрально‑концертного объединения.

В Стерлибашевском районе, на своей родине, Ляйсан Каримова проведет творческий вечер, а на сцене Стерлитамакского государственного театрально‑концертного объединения сыграет роль Нади в спектакле «Любовь и голуби». На Всероссийском фестивале «Театральная провинция» памяти Владимира Гуркина ( Иркутская область) актриса стала обладательницей награды в номинации «Лучшая женская роль» за создание этого образа.

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.

 

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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