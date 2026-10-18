В башкирском селе Старое Азмеево отметили праздник пирога

Мероприятие объединило местных жителей, гостей из соседних деревень и творческие коллективы, сообщает сообщество «СтароАзмеевский СМФК» «ВКонтакте». В празднике приняли участие работники местного дворца культуры, фольклорные коллективы и сольные исполнители.

Главным событием стал конкурс пирогов. Местные хозяйки представили выпечку с различными начинками, приготовленную по семейным рецептам.

«Круглый пирог — это не просто угощение, а символ солнца, достатка и единства, — рассказали организаторы праздника. — Гости праздника пробовали пироги, делились семейными рецептами, вспоминали пословицы и просто радовались встрече. Праздник получился по-настоящему народным — таким, где тепло не только от румяных пирогов, но и от добрых улыбок и искренних слов».

Также в ходе праздника почетной грамотой администрации Бакалинского района наградили главу фермерского хозяйства Вадима Кутлина — за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса района.

Фото: сообщество «СтароАзмеевский СМФК» «ВКонтакте».