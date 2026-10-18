+16 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Культура
18 Октября , 05:33

В башкирском селе Старое Азмеево отметили праздник пирога

В селе Старое Азмеево Бакалинского района состоялся фольклорный праздник «Круглый пирог».

Добавить в предпочтительные источники Google
В башкирском селе Старое Азмеево отметили праздник пирогаВ башкирском селе Старое Азмеево отметили праздник пирога
В башкирском селе Старое Азмеево отметили праздник пирога

Мероприятие объединило местных жителей, гостей из соседних деревень и творческие коллективы, сообщает сообщество «СтароАзмеевский СМФК» «ВКонтакте». В празднике приняли участие работники местного дворца культуры, фольклорные коллективы и сольные исполнители.

Главным событием стал конкурс пирогов. Местные хозяйки представили выпечку с различными начинками, приготовленную по семейным рецептам.

«Круглый пирог — это не просто угощение, а символ солнца, достатка и единства, — рассказали организаторы праздника. — Гости праздника пробовали пироги, делились семейными рецептами, вспоминали пословицы и просто радовались встрече. Праздник получился по-настоящему народным — таким, где тепло не только от румяных пирогов, но и от добрых улыбок и искренних слов».

Также в ходе праздника почетной грамотой администрации Бакалинского района наградили главу фермерского хозяйства Вадима Кутлина — за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса района.

Фото: сообщество «СтароАзмеевский СМФК» «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас
MAX telegram вк дзен ок

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru