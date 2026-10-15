В Уфе в Молодёжном театре состоится бенефис актрисы Людмилы Воротниковой

Спектакль поставлен по пьесе Ярославы Пулинович «Житие Фёдора Михайловича и Алевтины Павловны, или Жаркое ковидное лето». Режиссёр-постановщик — заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Мусалим Кульбаев.

Это история о разобщённости и одиночестве, о мучительных попытках быть понятым и о цене каждого шага навстречу другому человеку. Действие разворачивается на фоне пандемии, но автор смещает фокус с внешних ограничений на внутренние, душевные проблемы героев.

Людмила Воротникова служит в Национальном молодёжном театре РБ с 1999 года. Профессиональную карьеру начала в 1977 году в Кабардино-Балкарском русском театре, затем работала в Стерлитамакском русском драматическом театре. За годы служения сцене актрисой создано более 150 ролей. Помимо работы на сцене, Людмила Воротникова руководит детской театральной студией «Апельсин», где передаёт свой опыт юным дарованиям.

Фото: пресс-служба НМТ РБ.