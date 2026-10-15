В Уфе театр «Шалом Алейхем» открыл сезон премьерой музыкальной комедии

В центре сюжета премьерной постановки — история, разворачивающаяся в Израиле. В семье вовсю идет подготовка к свадьбе любимой дочери. Казалось, всё готово, но внезапно обнаружилась серьёзная проблема: отсутствует брачное свидетельство родителей (ктуба). Более того, возникло предположение, что родители и вовсе никогда не были женаты. Без ктубы дочь считалась незаконнорождённой и не могла вступить в брак, особенно с учётом того, что для жениха этот документ имел принципиальное значение. Чтобы не отменять свадьбу, дочь решилась на отчаянный шаг — по-быстрому поженить родителей. Именно с этого момента начинается череда комичных и трогательных событий.

По словам руководителя театра, режиссера-постановщика Алексея Лаптева, и в новом сезоне театра продолжит свою важную миссию: нести свет еврейской культуры и объединять людей разных национальностей и поколений посредством искусства.

— Мы гордимся тем, что наш театр является вторым еврейским театром в России и единственным в Башкортостане, и с каждым сезоном подтверждаем высокое звание хранителей богатейших традиций. Спектакль «Ктуба. Семейные радости» — это тёплая, мудрая искромётная история о любви, семье и традициях, которая, я уверен, найдёт отклик в сердце каждого зрителя. Добро пожаловать в наш театр!», — поделился мыслями Алексей Лаптев.

Фото: пресс-служба минкультуры РБ.