В Уфе в Молодёжном театре пройдёт декадник Мустая Карима

20 октября, в день рождения Мустая Карима, декадник откроется тремя показами. В 11.00 юные зрители увидят музыкальную сказку «Волшебная мельница» (0+) по мотивам пьесы «Петушиная мельница». В 15.00 и 19.00 состоятся показы спектакля «Беҙҙең өйҙөң йәме» («Радость нашего дома») (12+) — истории о девочке Оксане, которая в годы войны обретает новую семью в башкирском селе. Это последний спектакль, поставленный при жизни Мустая Карима: писатель сам участвовал в создании инсценировки. Постановка стала визитной карточкой театра и идет на башкирском языке с синхронным переводом на русский.

21 октября в 19.00 зрителей ждет драма «Силсәүит, Алдар һәм Адвокат» («Сельсовет, Враль и Адвокат») (12+) по повести Мустая Карима «Деревенские адвокаты». Это история о трех старых друзьях, которые проносят свою дружбу через годы, защищая друг друга и односельчан. Спектакль идет с синхронным переводом текста с башкирского на русский язык.

22 октября в 11.00 театр представит «Рассказы Альфии» (6+) — цикл забавных историй и жизненных зарисовок из детства дочери поэта, созданный по сборнику Мустая Карима «Туда или сюда?». Спектакль погружает зрителей в мир детской фантазии и приключений, где добро побеждает зло, а дружба и любовь становятся главными ценностями.

Онлайн-декадник спектаклей из архивного фонда театра пройдет в официальном сообществе НМТ РБ им. М. Карима ВКонтакте. 17 октября будет показан спектакль «Үлмәҫбай» («Ульмясбай»), 20 октября — «Аҡ мөғжизә» («Белое чудо»), 21 октября — «Яуҙы еңгән мөхәббәт» («Загир, Гульшат и ключи от Берлина»). Кроме того, артисты театра прочитают стихи Мустая Карима — видеозаписи также будут опубликованы в сообществе.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.