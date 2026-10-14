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Культура
14 Октября , 07:32

В Уфе пройдёт конкурс актёрской песни памяти Фидана Гафарова

Союз театральных деятелей Башкортостана объявляет о старте приёма заявок на участие в Республиканском конкурсе «Актёрская песня - 2026», посвящённом памяти выдающегося артиста Фидана Гафарова.

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В Уфе пройдёт конкурс актёрской песни памяти Фидана ГафароваВ Уфе пройдёт конкурс актёрской песни памяти Фидана Гафарова
В Уфе пройдёт конкурс актёрской песни памяти Фидана Гафарова

К участию в конкурсе, который состоится 9 ноября в Доме Актёра имени Бедер Юсуповой, приглашаются актёры и театральные деятели профессиональных государственных, муниципальных и частных театров, а также студенты театральных факультетов и отделений учебных заведений культуры и искусства Башкортостана.

Конкурсная программа предусматривает две номинации: сольное исполнение произведений профессиональных композиторов, народных песен либо песен собственного сочинения; сольное исполнение произведений из репертуара Фидана Гафарова. Участники вправе подать заявку на одну или обе номинации, представив не более одной песни в каждой из них. Возможны выступления на русском, башкирском или татарском языках. Формат исполнения может включать «живой» аккомпанемент, фонограмму «минус» либо исполнение а капелла. Обязательным условием является наличие сценических костюмов; продолжительность номера не должна превышать 7 минут.

По итогам конкурсных прослушиваний жюри определит обладателя Гран‑при, а также лауреатов I, II и III мест. Победители будут награждены дипломами Союза театральных деятелей. Один из победителей — член СТД РФ — получит возможность участия в проекте СТД РФ «Творческая командировка». Кроме того, предусмотрены специальные призы.

Заявки на участие принимаются до 26 октября включительно по электронной почте stdrd2018@mail.ru с обязательной пометкой «Конкурс “Актёрская песня”».

Фото: постер конкурса.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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